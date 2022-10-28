"Интервью": Дмитрий Пронин – о производстве автомобилей "Москвич"

В мае компания Renault ушла из России. Правительство столицы выкупило Московский автомобильный завод, теперь там начнется производство автомобилей под брендом "Москвич".

Когда начнут производить первые "Москвичи"? Появятся ли в линейке завода электромобили? Когда их можно будет купить? И какими характеристиками будут обладать новые машины? Об этом рассказал директор Московского автомобильного завода "Москвич" Дмитрий Пронин.