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Транспорт

"Интервью": Дмитрий Пронин – о производстве автомобилей "Москвич"

"Интервью": Дмитрий Пронин – о производстве автомобилей "Москвич"

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В мае компания Renault ушла из России. Правительство столицы выкупило Московский автомобильный завод, теперь там начнется производство автомобилей под брендом "Москвич".

Когда начнут производить первые "Москвичи"? Появятся ли в линейке завода электромобили? Когда их можно будет купить? И какими характеристиками будут обладать новые машины? Об этом рассказал директор Московского автомобильного завода "Москвич" Дмитрий Пронин.

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