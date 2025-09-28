Форма поиска по сайту

28 сентября, 18:30

Транспорт

Мотопатруль ЦОДД завершил работу в этом сезоне

Мотопатруль ЦОДД завершил работу в этом сезоне

Водительские права будут отзывать при выявлении у их владельцев опасных заболеваний

"Новости дня": вокзал Петровско-Разумовская на МЦД-1 готов более чем на 85%

"Новости дня": электробусы вышли на маршрут № 194 в Москве

МЦД перевезли 1,5 млрд пассажиров за 6 лет работы

Собянин: новые дороги появятся в районе Солнцево в Москве

Будущим водителям могут разрешить самоподготовку к экзаменам на получение прав в ГИБДД

Более 80 новых электрозарядных станций установили в Москве

Движение закроют на участке Калужско-Рижской линии метро 28 сентября

Тоннели Бирюлевской линии метро проложат под Москвой-рекой

Мотопатруль ЦОДД завершил свою работу в этом сезоне. С появлением холодов байкерам рекомендуют воздержаться от поездок на мотоцикле до наступления тепла. Дожди, мокрый асфальт и опавшая листва могут спровоцировать аварию.

Более 80 тысяч человек посетили спортивные площадки "Московских сезонов". Самыми популярными стали локации в районах Лосиноостровский, Щукино, Косино-Ухтомский и Митино, а самыми востребованными оказались самокат-школы и пространства для падел-тенниса.

Более 67 тысяч заявок жителей выполнили специалисты Мосгаза с начала года. Среди самых востребованных услуг –ремонт, замена и техобслуживание газовых плит, водонагревателей и котлов, а также переделка газовой разводки. Специалисты работают каждый день, включая выходные и праздничные дни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

