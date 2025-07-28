В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 28 июля

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ярославском и Ленинградском шоссе в сторону центра, на внешней стороне 78-го километра МКАД, а также на внешней и внутренней сторонах в районе пересечения с Волоколамским шоссе.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются в районе ремонтных работ на Бутырской улице, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

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