В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 28 апреля

Движение в Москве рабочее, общая интенсивность на дорогах составляет 4 балла, сообщили в ЦОДД. Наиболее плотное движение наблюдается Ленинградском, Волоколамском, Ярославском, Новорижском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Ленинградского шоссе и на Волгоградском проспекте в сторону центра.

Днем локальные затруднения ожидаются на Дмитровском шоссе, на Ленинградском проспекте в сторону центра, внешней стороне ТТК перед Лужнецкой эстакадой, на МКАД в районе Ленинградского шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

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