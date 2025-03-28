Новости Москвы: схема движения трамваев № 7 и 50 изменится 29 и 30 марта

Трамваи не будут ходить между улицей Каланчевская и Белорусским вокзалом с 22:00 29 марта до 12:00 30 марта. Они поедут по измененным маршрутам. В частности, состав № 7 проследует от станции метро "Бульвар Рокоссовского", а № 50 – от дома культуры "Компрессор" до улицы Каланчевская.

Тем временем в ТиНАО строят новый участок Коммунарского шоссе. В настоящее время на пересечении с улицами Бачуринской и Александры Монаховой возводится эстакада. Там же появятся современные и удобные развязки. Все это улучшит транспортную доступность сразу нескольких районов. Быстрее поедут также на южном участке МКАД и Калужском шоссе.

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