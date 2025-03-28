Движение ограничат в трех округах Москвы 29 и 30 марта

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28 марта, 12:45

Транспорт

На БКЛ нет движения от станции "Электрозаводская" до "Хорошёвской"

На БКЛ нет движения от станции "Электрозаводская" до "Хорошёвской"

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На Большой кольцевой линии нет движения от "Электрозаводской" до "Хорошёвской" по часовой стрелке. В настоящее время специалисты проверяют один из составов. Об этом сообщает столичный департамент транспорта. Станция "Савеловская" БКЛ временно закрыта, поезда следуют без остановки.

Задымившийся состав, который проверяют специалисты, обслуживается компанией-изготовителем по контракту жизненного цикла. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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