Новости градостроительного комплекса Москвы

27 ноября, 14:30

Жители столичного ЖК "Филатов луг" рассказали, что не могут парковаться возле дома

Собянин: в Москве открылась верфь для строительства инновационных электросудов

В столичном общественном транспорте стало меньше безбилетников

В Минтрансе предложили штрафовать нарушителей с помощью системы распознавания лиц

Пассажирам МЦД доступны более сотни пересадок на метро, МЦК и автобусы

Сергей Собянин одобрил закупку 15 поездов для Центрального транспортного узла

Городские камеры показали трафик на шоссе Энтузиастов

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 26 ноября

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Продолжается строительство станции "Достоевская" Кольцевой линии метро. Она готова уже на 35%, заявил Сергей Собянин. "Достоевская" расположится между "Новослободской" и "Проспектом Мира" – на пересечении улиц Самотечной и Дурова. С открытием станции улучшится транспортная доступность трех районов Москвы – Мещанского, Тверского и Марьиной Рощи.

"Современный комплекс площадью более 150 тысяч квадратных метров объединит в себе лучшие технологии оказания медицинской помощи, включая новейшее оборудование, продуманную логистику и передовые стандарты работы. Новый корпус НИИ имени Н. В. Склифосовского станет крупнейшим из 22 объектов здравоохранения, которые планируется построить в Москве к 2028 году. Его общий внешний вид будет напоминать молекулярные связи и структурные формулы, что ассоциируется с точностью, надежностью и инновациями в сфере здравоохранения. В результате фасад станет не просто внешней оболочкой, а визуальной концепцией, отражающей профессионализм и научный подход медицинского центра", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

19 школ и детских садов построили за счет городского бюджета на севере Москвы с 2020 года. Благодаря этому в столице появилось более 9 тысячи новых мест для учеников и воспитанников.

