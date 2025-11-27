Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Продолжается строительство станции "Достоевская" Кольцевой линии метро. Она готова уже на 35%, заявил Сергей Собянин. "Достоевская" расположится между "Новослободской" и "Проспектом Мира" – на пересечении улиц Самотечной и Дурова. С открытием станции улучшится транспортная доступность трех районов Москвы – Мещанского, Тверского и Марьиной Рощи.

"Современный комплекс площадью более 150 тысяч квадратных метров объединит в себе лучшие технологии оказания медицинской помощи, включая новейшее оборудование, продуманную логистику и передовые стандарты работы. Новый корпус НИИ имени Н. В. Склифосовского станет крупнейшим из 22 объектов здравоохранения, которые планируется построить в Москве к 2028 году. Его общий внешний вид будет напоминать молекулярные связи и структурные формулы, что ассоциируется с точностью, надежностью и инновациями в сфере здравоохранения. В результате фасад станет не просто внешней оболочкой, а визуальной концепцией, отражающей профессионализм и научный подход медицинского центра", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

19 школ и детских садов построили за счет городского бюджета на севере Москвы с 2020 года. Благодаря этому в столице появилось более 9 тысячи новых мест для учеников и воспитанников.