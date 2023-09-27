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27 сентября, 22:45

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Четырнадцать станций метро открыли в столице в этом году

Четырнадцать станций метро открыли в столице в этом году

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В этом году открыли 14 новых станций столичного метро. Развивать подземку планируют и дальше. Например, в планах до 2030 года запроектировать и построить еще 39 станций.

Почти три недели прошло с момента запуска финишного участка Люблинско-Дмитровской линии метро. Благодаря станциям "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех" больше 500 тысяч человек получили быстрые и удобные маршруты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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