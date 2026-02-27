Москвичам рассказали, как беспилотный поезд в метро определяет объекты

Первый беспилотный поезд, запущенный в столичном метро, может обнаруживать объекты с помощью лидара. Это оборудование, установленное снаружи кабины, сканирует окружение лазерным лучом. Состав способен заметить людей и предметы на расстоянии до 200 метров.

В настоящее время поезд проходит испытания, поэтому внутри находятся машинисты. Ожидается, что в 2027 году поезд станет полностью автономным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.