27 февраля, 11:15Транспорт
Москвичам рассказали, как беспилотный поезд в метро определяет объекты
Первый беспилотный поезд, запущенный в столичном метро, может обнаруживать объекты с помощью лидара. Это оборудование, установленное снаружи кабины, сканирует окружение лазерным лучом. Состав способен заметить людей и предметы на расстоянии до 200 метров.
В настоящее время поезд проходит испытания, поэтому внутри находятся машинисты. Ожидается, что в 2027 году поезд станет полностью автономным.
