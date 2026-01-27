В ЦОДД рассказали об ухудшении видимости на дорогах в Москве 27 января

В ЦОДД рассказали, что из-за снегопада видимость за рулем ухудшается. В связи с этим поездки на личном автомобиле становятся рискованными. Безопаснее и быстрее добираться на метро, МЦК и МЦД.

Если отказаться от поездок на машине невозможно, водителям рекомендуется быть особенно осторожными, сохранять дистанцию, не отвлекаться на телефон и заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.

