27 января, 12:15Транспорт
В ЦОДД рассказали об ухудшении видимости на дорогах в Москве 27 января
В ЦОДД рассказали, что из-за снегопада видимость за рулем ухудшается. В связи с этим поездки на личном автомобиле становятся рискованными. Безопаснее и быстрее добираться на метро, МЦК и МЦД.
Если отказаться от поездок на машине невозможно, водителям рекомендуется быть особенно осторожными, сохранять дистанцию, не отвлекаться на телефон и заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.