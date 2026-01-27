В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 27 января

Наиболее плотное движение наблюдается на внешней стороне МКАД с 77-го по 68-й километр, а также на внутренней стороне с 65-го по 68-й километр включительно, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность на дорогах составляет 7 баллов. Днем локальные затруднения ожидаются на кольцевых магистралях, особенно на подъемах. В вечерний час пик сложности прогнозируются на радиальных трассах, ведущих в область, и на эстакадах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.