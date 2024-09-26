Пересадка между станциями метро "Черкизовская" и МЦК Локомотив закроется с 30 сентября

Пересадка между станциями "Черкизовская" Сокольнической линии метро и МЦК Локомотив будет закрыта с 30 сентября по 29 октября. Это связано с проведением ремонтных работ, заявили в столичном Дептрансе.

Пассажиров призвали пользоваться пересадкой по улице через выходы 1–2 и 5–6. В ведомстве заранее принесли извинения за доставленные неудобства.

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