Жители Подмосковья пожаловались на неприезжающий общественный транспорт. Дело в том, что водители общественного транспорта, который ходит в Ленинском городском округе, стали ездить мимо остановок. Таким способом сотрудники протестуют насчет правил перевозчика.

В "Мострансавто" заявили, что проблема заключается в единственном способе оплаты за проезд. Пассажиры могут оплатить только наличными, а это является официальным нарушением. Об этом – в эфире телеканала "Москва 24".