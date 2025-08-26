В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 26 августа

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ярославском и Ленинградском шоссе, Рязанском проспекте в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД до Ленинградского шоссе, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Степан Кузнецов.

Общая интенсивность трафика составляет 2 балла.

Днем локальные затруднения возможны на внутренней стороне ТТК от Автозаводской улицы до Гагаринского тоннеля и в районе ремонтных работ на пересечении шоссе Энтузиастов и Большого Купавенского проезда, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

В вечерние часы ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область. Осложнить движение могут строительные работы в районе 31-го километра МКАД, а также аварии на магистралях при выезде из города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.