Самая большая кольцевая линия в мире появится в столичном метро

В московском метро достраивают самую большую кольцевую линию в мире. Скоро удобный транспорт придет и в область, кроме того, можно будет добраться и до аэропорта.

Уточняется, что работы идут круглосуточно. При этом город настолько развит, что прокладывать тоннели и коммуникации между плотной застройкой трудно.

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