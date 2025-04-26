В столице прошло открытие мотосезона и 12-го Московского мотофестиваля. Мероприятие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Со смотровой площадки на Воробьевых горах стартовали колонны мотоциклистов. Участники проехались по всему Садовому кольцу. Впервые в истории фестиваля в пробеге приняла участие военная мототехника.

Старт мотосезону дал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Он призвал участников уделять внимание безопасности на дорогах.

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