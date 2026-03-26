Схема движения трамваев изменится в центре Москвы 26 марта. Это необходимо для проведения ремонтных работ. Маршрут А проследует от МЦД Калитники через станцию метро "Пролетарская" до МЦК Дубровка.

Трамвай № 3 будет курсировать от станции метро "Чертановская" через Серпуховскую Заставу до Серпуховского Вала, а маршрут № 39 – от станции метро "Университет" через Павелецкий вокзал до "Пролетарской".

