Новости Московского транспорта

26 февраля, 14:30

Собянин утвердил планы развития транспортной системы Москвы на 2026 год

Собянин рассказал, как будет меняться столичное метро в ближайшие годы

Жительница Балашихи рассказала, что тратит по несколько часов на дорогу из-за снегопадов

Собянин рассказал о планах развития транспортной системы Москвы на 2026 год

"Новости дня": электронные талоны на самолет приравняют к бумажным в РФ с 1 марта

Завод "Уральские локомотивы" показал, как строят электропоезд для ВСМ

Жители Балашихи пожаловались на долгое ожидание автобусов до Москвы

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 25 февраля

В Москве выпустили 5,5 млн отечественных карт "Тройка"

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Доля поездок на городском транспорте в 2025 году выросла до 70%. Если в 2010 году на дорогах было около 3 миллионов машин в сутки, то в 2025 – 2,79 миллиона. Москвичи чаще пересаживаются с личного транспорта благодаря развитию инфраструктуры.

"Умные камеры ЦОДД, расположенные на ключевых магистралях и в тоннелях, в режиме реального времени распознают 15 типов инцидентов. С начала года они более 170 тысяч раз зафиксировали ДТП, выход пешеходов на дорогу и возгорания. Круглосуточная работа системы видеоаналитики позволяет оперативно реагировать на происшествия и спасать жизни людей", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Самыми популярными автовокзалами в 2025 году стали Красногвардейский, Саларьево и Центральный. Каждый день более 8 тысяч пассажиров доверяют свои междугородние поездки команде автовокзалов Москвы.

