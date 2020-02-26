Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Доля поездок на городском транспорте в 2025 году выросла до 70%. Если в 2010 году на дорогах было около 3 миллионов машин в сутки, то в 2025 – 2,79 миллиона. Москвичи чаще пересаживаются с личного транспорта благодаря развитию инфраструктуры.

"Умные камеры ЦОДД, расположенные на ключевых магистралях и в тоннелях, в режиме реального времени распознают 15 типов инцидентов. С начала года они более 170 тысяч раз зафиксировали ДТП, выход пешеходов на дорогу и возгорания. Круглосуточная работа системы видеоаналитики позволяет оперативно реагировать на происшествия и спасать жизни людей", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Самыми популярными автовокзалами в 2025 году стали Красногвардейский, Саларьево и Центральный. Каждый день более 8 тысяч пассажиров доверяют свои междугородние поездки команде автовокзалов Москвы.