Услуга по отогреву автомобилей на морозе стала популярной в Москве

В Москве набирает популярность услуга по отогреву автомобилей в мороз. Стоимость такой помощи может достигать 17 тысяч рублей, причем мастера берут оплату за время работы, а не за результат.

Выездные автомеханики используют специальную ткань, которая удерживает тепло, и тепловые пушки для отогрева. На сайтах объявлений множество предложений от частников, но эксперты предупреждают, что многие из них работают нелегально, без кассовых чеков и гарантий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.