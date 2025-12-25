Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

Из-за сильного снегопада в Москве автомобилистов просят отложить поездки и пересесть на общественный транспорт. Рекомендация касается как 25 декабря, так и 26.

Если же поездка на автомобиле необходима, критически важно соблюдать скоростной режим, не совершать резких маневров и не парковаться под деревьями или шаткими конструкциями, которые могут обрушиться под тяжестью снега.

