Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 октября, 23:15

Транспорт

Водителям напомнили о штрафах в России за летнюю резину зимой

Водителям напомнили о штрафах в России за летнюю резину зимой

"Новости дня": пять новых плавучих причалов придут в Москву в начале ноября

Сергей Собянин: парковка на улицах Москвы 3 и 4 ноября будет бесплатной

Новости регионов: массовая авария произошла в Иркутской области

Новую модификацию вагонов "Москва-2026" начали собирать в Подмосковье

"Новости дня": схема проезда изменится на внутренней стороне 78-го километра МКАД

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 27 октября

Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к водительским навыкам разных полов

Новости регионов: первый прямой рейс из Иркутска в Калибо выполнен после долгого перерыва

Возобновилось прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Алма-Аты

Водителям напомнили о штрафах в России за летнюю резину зимой. Инспекторы ГИБДД имеют право выписывать предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей с 1 декабря по конец февраля.

С марта по май и с сентября по ноябрь выбор типа резины остается на усмотрении водителя. Летом запрещено использовать зимние шины, а всесезонные шины разрешены к эксплуатации круглый год.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортавтовидеоЕкатерина Фоменко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика