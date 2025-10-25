Водителям напомнили о штрафах в России за летнюю резину зимой. Инспекторы ГИБДД имеют право выписывать предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей с 1 декабря по конец февраля.

С марта по май и с сентября по ноябрь выбор типа резины остается на усмотрении водителя. Летом запрещено использовать зимние шины, а всесезонные шины разрешены к эксплуатации круглый год.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.