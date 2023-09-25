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Новости

25 сентября, 20:00

Город

Дептранс прокомментировал идею запрета парковки такси во дворах Москвы

Дептранс прокомментировал идею запрета парковки такси во дворах Москвы

Более 500 пассажиров застряли в аэропорту Внуково

Специалисты прокомментировали идею запрета парковки такси во дворах жилых домов Москвы

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Москвичи должны решить, могут ли таксисты парковаться во дворах жилых домов. Об этом заявили в столичном департаменте транспорта. Ранее идею поддержали в МВД, но отметили, что она требует доработки.

Исполняющий обязанности заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что новой станцией метро "Аэропорт Внуково" ежедневно пользуются до девяти тысяч пассажиров.

Свет, вода и другие коммунальные услуги подорожают. Тарифы хотят повысить примерно на 10% уже в следующем году. Об этом сообщили в Минэкономразвития. Как можно сэкономить на коммунальных услугах – в эфире телеканала "Москва 24".

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