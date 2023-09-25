Дептранс прокомментировал идею запрета парковки такси во дворах Москвы

Москвичи должны решить, могут ли таксисты парковаться во дворах жилых домов. Об этом заявили в столичном департаменте транспорта. Ранее идею поддержали в МВД, но отметили, что она требует доработки.

Исполняющий обязанности заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что новой станцией метро "Аэропорт Внуково" ежедневно пользуются до девяти тысяч пассажиров.

Свет, вода и другие коммунальные услуги подорожают. Тарифы хотят повысить примерно на 10% уже в следующем году. Об этом сообщили в Минэкономразвития. Как можно сэкономить на коммунальных услугах – в эфире телеканала "Москва 24".