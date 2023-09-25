Специалисты рассказали о правах пассажиров в случае задержки рейса. Например, авиакомпании при долгой задержке рейса обязаны предоставить отель и оплатить его.

В аэропорту Внуково более 500 пассажиров почти сутки ждут вылета турецкого борта. Причина задержки рейса связана с поломкой самолета. Во время посадки пассажирам сообщили, что самолет неисправен, поэтому их направили обратно в аэропорт.

Отмечается, что в гостинице, предложенной авиакомпанией, не всем хватило мест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.