Рейс "Москва – Анталья" задержали из-за сломавшегося самолета в аэропорту Внуково

В аэропорту Внуково более 500 пассажиров ждут вылета борта турецких авиалиний почти сутки. Люди должны были вылететь в Анталью в 00:45 25 сентября. Причина задержки рейса связана с поломкой самолета.

Во время посадки пассажирам сообщили, что самолет неисправен, поэтому их направили обратно в аэропорт. Отмечается, что возможное время вылета назначено на 19:30.

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