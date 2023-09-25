Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 19:15

Транспорт

Рейс "Москва – Анталья" задержали из-за сломавшегося самолета в аэропорту Внуково

Рейс "Москва – Анталья" задержали из-за сломавшегося самолета в аэропорту Внуково

Дептранс прокомментировал идею запрета парковки такси во дворах Москвы

Специалисты рассказали о правах пассажиров в случае задержки рейса

Еще 500 новых вагонов появится в столичном метро до 2026 года

ЦОДД оценил столичный трафик в 4 балла вечером 25 сентября

Новости часа: Собянин рассказал о столичных компаниях, занимающихся выпуском техники

Ликсутов рассказал о количестве пассажиров, которые пользуются станцией "Аэропорт Внуково"

Задержанный турецкий рейс может вылететь из аэропорта Внуково вечером 25 сентября

Новости часа: выпуск компьютерной техники и электроники в Москве вырос на 28,4%

Рейс турецких авиалиний задержали из-за сломанного самолета в аэропорту Внуково

В аэропорту Внуково более 500 пассажиров ждут вылета борта турецких авиалиний почти сутки. Люди должны были вылететь в Анталью в 00:45 25 сентября. Причина задержки рейса связана с поломкой самолета.

Во время посадки пассажирам сообщили, что самолет неисправен, поэтому их направили обратно в аэропорт. Отмечается, что возможное время вылета назначено на 19:30.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоЕкатерина ФоменкоРоман Муравьев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика