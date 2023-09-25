Рейс турецких авиалиний задержали из-за сломанного самолета в аэропорту Внуково

В аэропорту Внуково более 500 пассажиров больше 16 часов ждут вылета самолета турецких авиалиний. Люди должны были вылететь в Анталью в 00:45 25 сентября. Причина задержки рейса связана с поломкой борта.

Как выяснилось, в гостинице, которую предоставила турецкая авиакомпания, не смогли разместиться все пассажиры, поэтому некоторые из них ждут в здании аэропорта. Известно, что представитель авиакомпании заявил, что другой борт не предоставят, поэтому нужно ждать завершения ремонта.

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