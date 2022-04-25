Камеры видеонаблюдения установят на 44 столичных причалах

В столице открылся сезон речной навигации. В этом году на причалах появятся новые плакаты с расписанием катеров и теплоходов. Теперь навигация будет похожа на схему метро – все маршруты будут выделены разными цветами на карте.

В этом сезоне на 44 причалах установят видеонаблюдение. Какие еще удобные опции ждут пассажиров речного транспорта?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.