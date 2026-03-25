Пассажиры уже могут купить билеты на прямые электрички от Смоленска до Витебска и Орши

Пассажиры уже могут купить билеты на прямые электрички от России до Белоруссии. Железнодорожный маршрут свяжет Смоленск с Витебском и Оршей. Запуск беспересадочных пригородных поездов ранее анонсировал министр транспорта Андрей Никитин.

Составы начнут ходить с 2 апреля ежедневно. В день будет до трех рейсов туда и обратно. На маршрутах предусмотрены остановки и удобные пересадки на поезда в другие города России и Белоруссии. Билеты продаются по паспортам. Купить их можно в кассах или онлайн.

