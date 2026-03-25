Строительство станции "Сосенки" на Троицкой линии метро завершат в 2029 году

Строительство станции "Сосенки" на Троицкой линии метро Москвы завершат в 2029 году. Ее возведут на пересечении Калужского шоссе и проектируемого проезда № 7032. Она войдет в состав второго этапа строительства Троицкой линии.

На станции будет много теплых оттенков и декоративные панели с рисунком, напоминающим стволы деревьев. Также она будет оборудована двумя подземными вестибюлями.

Работы на участке между станциями "Новомосковская" и "Сосенки" Троицкой линии стали для инженеров задачей повышенной сложности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.