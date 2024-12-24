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24 декабря, 08:30

Транспорт

Вечерний разъезд начнется раньше из-за предпраздничной суеты в Москве

Вечерний разъезд начнется раньше из-за предпраздничной суеты в Москве

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В Москве вечерний разъезд начнется раньше из-за предпраздничной суеты и поиска подарков. Как сообщили в столичном Дептрансе, затруднения возможны в центре города, на Третьем транспортном кольце, МКАД и у крупных торговых центров.

Жителям рекомендуют пересаживаться на общественный транспорт. До 28 декабря изменено движение поездов 3-го диаметра в утренние и вечерние часы. Актуальное расписание доступно в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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