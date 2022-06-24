Специальный поезд "Волга" начал работать в зоне проведения спецоперации на Украине. Он предназначен для инженерной разведки и восстановления путей, сообщили в Минобороны России.

На поезде размещены вооружение, техника и огневые средства, а также укрытия для ведения огня и отражения нападения противника. Для обеспечения безопасности бронепоезда используется и авиация. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

