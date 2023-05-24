Оплату картой "Тройка" запустили на Ярославском направлении МЖД

Владельцы карты "Тройка" теперь могут оплачивать билетом "Кошелек" проезд в пригородных электричках Ярославского направления. При входе на станцию спишется 30 или 47 рублей, в зависимости от тарифной зоны, а оставшаяся сумма погасится в конце поездки. Исключение составляют поезда-экспрессы.

Главное преимущество в том, что не надо покупать обычный билет. Достаточно, чтобы на балансе "Кошелька" была необходимая сумма. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.