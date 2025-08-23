Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

23 августа, 16:45

Первый в истории столицы транспортный электрофестиваль прошел на Садовом кольце

Между нами ток: 23 августа на Садовом кольце прошел первый в истории Московский транспортный электрофестиваль. Он собрал любителей современных технологий и экологичного транспорта.

Одним из самых ярких событий фестиваля стал торжественный парад: электробусы, электромобили и электромотоциклы проехали по улицам города.

Как в Москве развивается электрический транспорт? И какие преимущества он дает городу и его жителям? Об этом и многом другом узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

