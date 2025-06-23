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Новости

Новости

23 июня, 22:15

Транспорт

Катар, Бахрейн и ОАЭ ввели запрет на полеты над своими территориями

Катар, Бахрейн и ОАЭ ввели запрет на полеты над своими территориями

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Катар, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) временно закрыли свое небо для всех гражданских рейсов. Это произошло из-за ракетного удара Ирана по американской военной базе, расположенной на катарской территории.

По информации АТОР, сейчас в Катаре находятся не более 100 организованных туристов из России. Посольство РФ в стране призвало россиян сохранять спокойствие, а также воздержаться от пребывания в местах массового скопления людей. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, российские дипмиссии работают круглосуточно, чтобы вернуть наших граждан из стран в зоне конфликта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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