23 января, 12:45Транспорт
Причал у "Лужников" станет частью четвертого речного маршрута
В Москве рядом с олимпийским комплексом "Лужники" открыли новый плавучий причал для электрических речных трамваев. Его строительство связано с подготовкой к запуску четвертого маршрута "Лужники" – "Киевский".
Как отметили эксперты, современные плавучие причалы отличаются удобством для пассажиров и функциональностью. Они позволяют интегрировать речной транспорт в общую систему городского сообщения, делая поездки быстрее и комфортнее.
