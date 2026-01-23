Причал у "Лужников" станет частью четвертого речного маршрута

В Москве рядом с олимпийским комплексом "Лужники" открыли новый плавучий причал для электрических речных трамваев. Его строительство связано с подготовкой к запуску четвертого маршрута "Лужники" – "Киевский".

Как отметили эксперты, современные плавучие причалы отличаются удобством для пассажиров и функциональностью. Они позволяют интегрировать речной транспорт в общую систему городского сообщения, делая поездки быстрее и комфортнее.

