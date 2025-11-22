Москвовед рассказал, почему МКАД называли "дорогой смерти"

Москвовед Никита Брусиловский объяснил, почему в прошлом МКАД называли "дорогой смерти". По его словам, в первые десятилетия после открытия на кольцевой часто происходили ДТП с летальными исходами.

Дорога строилась без учета резко возросшего трафика, не хватало светофоров, разметки и средств безопасности. Благодаря изменениям в будущем кольцевая стала безопаснее и удобнее. Сегодня ее протяженность составляет 109 километров.

