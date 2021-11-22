В центре и на юге Москвы запустили новую маршрутную сеть "Магистраль"

Москвичи теперь тратят на 30–40% меньше времени в пути на общественном транспорте. Это стало возможным благодаря запуску обновленной сети "Магистраль". На юге и в центре города появились экспрессы. Теперь добираться из одного района в другой стало намного удобнее.

Система "Магистраль" появилась в 2016 году в ЦАО, собранные там данные проанализировали и перезапустили с обновлениями. Сейчас система переходит на юг.

К следующему году проект "Магистраль" запустят по всей Москве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.