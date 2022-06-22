Дилеры Renault стали отказывать в гарантийном обслуживании

Дилеры Renault стали отказывать владельцам машин в гарантийном обслуживании. Сервисы больше не смогут предоставить оригинальные запчасти. Ремонт автомобилей по договору теперь должен проводить "Автоваз".

Что теперь будет с дилерами, перейдут ли они на китайские аналоги или параллельный импорт? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.