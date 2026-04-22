Еще 54 автобусных маршрута свяжут Московскую область со столицей в 2026 году. На них будут курсировать 450 автобусов. Столичный регион объединят в единую транспортную систему. Это сделает передвижение более быстрым и удобным.

Урбанист Дмитрий Кудинов отметил, что подключение маршрутов к единой системе повышает транспортную связанность. Доля устаревшего подвижного состава будет сведена к нулю, а количество транспортных средств малого класса сократится в 4 раза.

