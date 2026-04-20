В Москве начали тестировать оплату по биометрии в электробусах

В московских электробусах начали тестировать оплату проезда по биометрии. В испытаниях задействовано 18 машин на одном из городских маршрутов.

Система позволяет оплачивать проезд без карты и телефона – через камеры в салоне или с помощью Bluetooth-метки. При этом, если поездка уже оплачена картой "Тройка", система распознает это автоматически. Перед масштабным запуском технология проходит проверку в реальных условиях на пассажирском транспорте.

