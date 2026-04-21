Новый маршрут № 1477 от Киевского вокзала до поселка Власиха запустят с 25 апреля

Столица улучшает транспортные связи с областью. С 25 апреля запускают новый маршрут № 1477 от Киевского вокзала до поселка Власиха. Он заменит маршрут № 477, который больше работать не будет.

Автобусы между Москвой и Власихой будут ходить чаще и отличаться обозначением "Москва – область" на борту. К оплате принимают "Тройку" и банковские карты, а также безлимитные абонементы.

