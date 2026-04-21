Главные традиции и обычаи Радоницы

Радоница отмечается на девятый день после Пасхи, когда церковь разрешает поминовение умерших. С момента Светлого Христова Воскресения этого делать было нельзя, потому что это было время великой радости для верующих. О традициях и обычаях Пасхи для усопших расскажет Москва 24.

Вечная жизнь

Радоница имеет плавающую дату, которая зависит от Пасхи, но всегда выпадает на первый вторник после Пасхальной недели, или на 9-й день после Воскресения Христова. В 2026-м Радоница отмечается 21 апреля. Этот день является особенным и посвящен воспоминаниям об умерших. По церковному уставу на Пасху и в течение последующей недели не совершается гласное поминовение усопших, а в храмах отменяются заупокойные службы, потому что Воскресение Христово – светлый праздник, связанный с понятием вечной жизни.

Название праздника происходит от слова "радость" и значит торжество воскресения над смертью, а также веру в то, что даже после смерти христиане остаются причастными к церкви, а разлука с близкими носит лишь временный характер. То есть пасхальную радость в этот день нужно разделить с умершими родственниками. Радоницу еще называют Пасхой для усопших как раз потому, что верующие посещают могилы родственников и произносят пасхальные приветствия.

Как и многие праздники, Радоница имеет языческие корни. Далекие предки еще до принятия христианства верили, что после смерти человек попадает в загробный мир, но не исчезает. Считалось, что, если почитать память предков, они будут помогать даже с того света, поэтому возникла традиция устраивать трапезы на могилах, чтобы выказать дань уважения умершим и разделить с ними пищу, как с живыми. Было принято разговаривать с почившим родственником, оставлять на могиле еду, поливать землю напитками.

Кутья – традиционное поминальное блюдо – также имеет языческие корни, потому что считалась символом связи мира живых и загробного. Зерна – главный ингредиент этой каши – даже после сбора урожая сохраняли внутри себя жизнь для последующей посадки. Предки верили, что, вкушая блюдо, можно постичь грань между жизнью и смертью.

Однако есть принципиальное различие в восприятии и смысле праздника среди язычников и христиан. У первых нет понятия вечной жизни, а православие предполагает, что праведные души не умирают, а обретают вечную жизнь. Поэтому в христианстве нет связи с загробным царством мертвых.

Есть некоторые различия и в обычаях: например, церковь выступает против оставления пищи на могилах, потому что душам не нужна еда для тела. Кроме того, священнослужители называют трапезу и распитие алкоголя на кладбище едва ли не кощунством, а остатки пищи могут привлечь внимание животных к могилам.

Радостное поминовение усопших

Богослужение в Радоницу принципиально отличается от других заупокойных служб в году. Это день особого – радостного – поминовения усопших, когда печаль от разлуки с умершими родственниками должна уступить место чувству победы над смертью. Священнослужители одеты в облачения белого цвета, в церквях звучат торжественные Пасхальные гимны, символизируя обновление и радость, а не траур.

Согласно церковной традиции, нужно посетить литургию и панихиду в храме, а также поучаствовать в таинствах исповеди и причастия, а затем можно отправиться на кладбище. На могиле можно зажечь свечу и прочитать Пасхальный канон, стихиры Пасхи. Вместо оставления еды лучше прибрать захоронение и постоять в тишине, а продукты отнести в храм или нуждающимся.

Поминальную трапезу лучше устроить дома, в тихой обстановке, избегая чрезмерного проявления эмоций. Помимо кутьи, на стол можно подать блины, пироги, крашеные яйца, куличи или суп.

В этот день принято вспоминать хорошие моменты, связанные с умершими. При этом суть поминовения в том, чтобы проанализировать, какими положительными качествами обладал усопший, и постараться развить их в себе в знак уважения.