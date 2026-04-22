Москва и область формируют единую транспортную систему

Москва продолжает формировать единое транспортное пространство с Подмосковьем. Уже запущено 25 маршрутов в разных направлениях, на которых в будни работают почти 200 автобусов. В 2026 году систему расширят еще на 54 маршрута – на линии выйдут 450 автобусов.

По данным Дептранса, ключевым изменением станет Единый стандарт качества. В этому году на маршруты выйдут более 500 новых автобусов. Устаревший подвижной состав полностью заменят, а количество транспорта малого класса сократят в 4 раза.

