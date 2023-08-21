Москвичам рассказали, как открытие МЦД-3 повлияло на загруженность метро

С открытием МЦД-3 москвичи и жители Подмосковья экономят в пути до 50% времени. Пассажирам стало проще добираться до 20 столичных районов.

Кроме того, разгрузились Серпуховско-Тимирязевская, Калужско-Рижская и многие другие линии столичного метро. Отмечается, что 3,5 миллиона человек получили наземное метро в пешей доступности, ведь МЦД-3 соединил Раменское и Зеленоград единым маршрутом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.