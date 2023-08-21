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Собянин назвал магистрали, которые откроют в ТиНАО в этом году

Собянин назвал магистрали, которые откроют в ТиНАО в этом году

Новости часа: улично-дорожная сеть в ТиНАО за 11 лет выросла почти на 50%

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Улично-дорожная сеть в ТиНАО за 11 лет выросла почти на 50%. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что в ТиНАО построили и реконструировали более 360 километров дорог, это стало возможным благодаря городской инвестпрограмме. На данный момент строят и реконструируют улицы в Троицке, Мосрентгене и Коммунарке. В этом году в планах ввести порядка 30 километров дорог.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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