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21 июля, 09:15

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 21 июля

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 21 июля

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Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра, на внутренней стороне ТТК в районе Гагаринского тоннеля и Тульской эстакады, а также на внешней стороне ТТК в районе Хорошёвской эстакады, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла. Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ в Лефортовском и Гагаринском тоннелях, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Вечером ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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