Станцию "Луганская" столичного метро оснастят оборотными тупиками протяженность 330 метров

Станция "Луганская" Бирюлевской линии метро будет оснащена оборотными тупиками протяженностью 330 метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

Такие участки будут созданы открытым способом. Они предназначены для оборота поездов и их ночного отстоя. Также в оборотных тупиках можно проводить техническое обслуживание подвижного состава.

