21 февраля, 13:15Транспорт
Бирюлевская линия столичного метро протянется на 22 км от ЗИЛа до Бирюлево
На новой Бирюлевской линии московского метро сейчас строят сразу несколько станций. Ветка протянется на 22 километра – от застраиваемой территории бывшей промзоны "ЗИЛ" до районов Западное и Восточное Бирюлево.
В общей сложности линия пройдет через 7 районов. У жителей многих из них метро в пешей доступности появится впервые. Для перехода на Замоскворецкую линию будет организована наземная пересадка.
