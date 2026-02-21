Бирюлевская линия столичного метро протянется на 22 км от ЗИЛа до Бирюлево

На новой Бирюлевской линии московского метро сейчас строят сразу несколько станций. Ветка протянется на 22 километра – от застраиваемой территории бывшей промзоны "ЗИЛ" до районов Западное и Восточное Бирюлево.

В общей сложности линия пройдет через 7 районов. У жителей многих из них метро в пешей доступности появится впервые. Для перехода на Замоскворецкую линию будет организована наземная пересадка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.