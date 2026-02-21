Парковка на всех улицах Москвы станет бесплатной 23 февраля

В понедельник в честь Дня защитника Отечества на всех московских улицах парковаться можно будет бесплатно. Бесплатный проезд распространится и на стоянки с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также на зоны с динамическим тарифом.

Парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме. Об этом сообщил пресс-секретарь ГКУ "АМПП" Филипп Конюхов. Он попросил водителей соблюдать правила дорожного движения и парковаться правильно.

