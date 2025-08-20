В России предложили ввести аналог ОСАГО для самокатов

Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

20 августа, 07:15

В России предложили ввести добровольное страхование для водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе для электросамокатов. Эта инициатива позволит повысить безопасность граждан.

Идея была предложена на фоне увеличения количества аварий с участием СИМ. В частности, в 2024 году их число выросло почти в 1,5 раза. При этом в случае ДТП полис ОСАГО поможет возместить ущерб не только пострадавшим. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортгородвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий КозачинскийАртем Смахтин

