К 2030 году схема московского метро значительно расширится

К 2030 году схема Московского метрополитена значительно расширится. Планируется открыть первые 5 станций Рублево-Архангельской линии уже в 2026 году, на карте появится новая Бирюлевская линия рубинового цвета.

Также в полном составе заработает Троицкая линия, а на Большой кольцевой и Арбатско-Покровской линиях появятся станции "Достоевская" и "Гольяново". Эти планы станут продолжением масштабного развития подземки, которое ведется последние 15 лет.

